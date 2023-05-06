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Советский герб на щите Родины-матери в Киеве демонтируют: процесс начался

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Советский герб на щите Родины-матери в Киеве демонтируют: процесс начался

Советский герб на монументе Родины-матери в Киеве демонтируют / Фото: УНИАН

Символ советской эпохи будет заменен тризубом.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что подготовка к демонтажу советского герба на щите монумента Родины-матери в Киеве уже началась.

Об этом он говорил в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

По его словам, сейчас готовится проектная документация, "чтобы понять, каким образом и как лучше его снимать, какие работы там должны быть проведены".

Министр твердо заверил, что демонтаж советского символа обязательно состоится. "Да, мы планируем это делать", — сказал он.

В прошлом году в опросе в приложении "Дія" 85% из 800 тысяч украинцев проголосовали за то, чтобы заменить советский герб тризубом.

Монумент Родины-матери в Киеве был установлен в 1981 году. Вместе с постаментом его высота достигает 102 метров, высота самой скульптуры — 62 метра. Этот памятник считается самой высокой монументальной скульптурой в Европе.

О демонтаже самого монумента речь пока не идет.

Напомним, в среду, 3 мая, Верховная Рада приняла в целом закон, позволяющий исключать из Государственного реестра недвижимых памятников Украины советские и имперские культурные символы.

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Дата публикации
Просмотры
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