Громко лаяла: под Киевом мужчина ногой убил маленькую соседскую собачку (фото)

Мужчина ударил ногой песика, и тот потерял сознание. Владелица срочно отвезла животное в ветеринарную клинику, но полученные травмы были несовместимы с жизнью.

Под Киевом мужчина ногой убил маленькую соседскую собачку породы йоркширский терьер.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Полицейские Киевской области расследуют обстоятельства жестокого обращения с животным.

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В Бучанское управление полиции Киевщины обратилась жительница Березовки с сообщением, что сосед жестоко повел себя с ее любимцем йоркшир-терьером, что привело к гибели.

Как установили правоохранители, мужчина проводил земельные работы на территории своего домовладения, когда к нему прибежала соседская собака и начала лаять. Обидчик нанес удар ногой по телу собачки, и та потеряла сознание.

Владелица срочно отвезла животное в ветеринарную клинику, но полученные травмы были несовместимы с жизнью.

Обидчик нанес удар ногой по телу собачки, и тот потерял сознание.

По факту жестокого обращения с животным (ч. 1 ст. 299 УК) следователи начали досудебное расследование.

Напомним, правоохранители выяснили причину гибели трехмесячного щенка после груминга в ветклинике в Белой Церкви Киевской области. Смерть собачки не вызвана действиями грумера. "Животное погибло от болезни", — отметили в полиции.

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