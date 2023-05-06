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Громко лаяла: под Киевом мужчина ногой убил маленькую соседскую собачку (фото)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Громко лаяла: под Киевом мужчина ногой убил маленькую соседскую собачку (фото)

Полицейские Киевщины расследуют обстоятельства жестокого обращения с животным / Фото: Полиция Киевской области

Мужчина ударил ногой песика, и тот потерял сознание. Владелица срочно отвезла животное в ветеринарную клинику, но полученные травмы были несовместимы с жизнью.

Под Киевом мужчина ногой убил маленькую соседскую собачку породы йоркширский терьер.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Полицейские Киевской области расследуют обстоятельства жестокого обращения с животным.

В Бучанское управление полиции Киевщины обратилась жительница Березовки с сообщением, что сосед жестоко повел себя с ее любимцем йоркшир-терьером, что привело к гибели.

Как установили правоохранители, мужчина проводил земельные работы на территории своего домовладения, когда к нему прибежала соседская собака и начала лаять. Обидчик нанес удар ногой по телу собачки, и та потеряла сознание.

Владелица срочно отвезла животное в ветеринарную клинику, но полученные травмы были несовместимы с жизнью.

Обидчик нанес удар ногой по телу собачки, и тот потерял сознание. / ©
Обидчик нанес удар ногой по телу собачки, и тот потерял сознание.

По факту жестокого обращения с животным (ч. 1 ст. 299 УК) следователи начали досудебное расследование.

Напомним, правоохранители выяснили причину гибели трехмесячного щенка после груминга в ветклинике в Белой Церкви Киевской области. Смерть собачки не вызвана действиями грумера. "Животное погибло от болезни", — отметили в полиции.

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Дата публикации
Просмотры
1121
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