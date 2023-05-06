В Киеве теперь можно заключать брак в ЦНАПах: что известно

Пока что услуги доступны в четырех районах города: Святошинском, Оболонском, Дарницком и Днепровском, со временем указанный перечень будет расширяться.

В Киеве стартует пилотный проект – с 6 мая заключать брак, оформить свидетельство о рождении и смерти можно в нескольких районных ЦНАПах.

Об этом говорится в сообщении на сайте КГГА.

Пока услуги доступны в четырех районах города: Святошинском, Оболонском, Дарницком и Днепровском, со временем указанный перечень будет расширяться.

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Для регистрации брака обязательно нужно иметь при себе паспорта.

Заявление оформляет работник, заявители же только ставят на нем свои подписи и платят государственную пошлину в размере 85 копеек. Для этого не нужно дополнительно никуда идти – в помещении ЦНАП имеются терминалы для оплаты и отделения банка.

Представитель управления государственной регистрации актов гражданского состояния Департамента по вопросам регистрации КГГА составляет актовую запись гражданского состояния и выдает свидетельство о браке молодым супругам.

Для регистрации рождения ребенка предоставляются паспорта родителей (состоящих в браке и имеющих общую фамилию) и медицинское свидетельство о рождении или медицинском заключении.

Заявление оформляет работник, заявители только ставят на ней свои подписи.

Представитель управления государственной регистрации актов гражданского состояния Департамента по вопросам регистрации КГГА составляет актовую запись гражданского состояния и выдает свидетельство о рождении родителям.

Чтобы зарегистрировать смерть, с собой обязательно необходимо взять врачебное свидетельство о смерти, паспорт умершего и собственный паспорт. Заявление оформляет работник, заявитель только ставит на ней свою подпись.

Представитель управления государственной регистрации актов гражданского состояния Департамента по вопросам регистрации КГГА составляет актовую запись гражданского состояния и выдает свидетельство о смерти заявителю.

Напомним, на портале "Дія" можно онлайн подать заявление о регистрации брака. Процесс подачи заявления длится менее 15 минут. Вам только нужно явиться в ДРАЦС в день женитьбы.

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