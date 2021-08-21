В Киеве коронавирус пошел вверх: два человека умерли

В Киеве коронавирус пошел вверх: два человека умерли

Всего в столице подтверждено 222 282 случая COVID-19.

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 выявили у 232 человек. Это на 10 случаев больше, чем 20 августа (222 случая коронавируса).

За последние сутки два человека умерли.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Facebook.

Cеред больных — 138 женщин, 81 мужчина, 13 детей.

В течение суток в медучреждения были госпитализированы 32 больных COVID-19, а также 51 человек с подозрением на коронавирус и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском (38), Оболонском (34) и в Соломенском (31) районах.

Facebook/Кличко - мер

По информации Кличко, всего в столице уже 222 тысячи 282 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Выздоровели 214 тысяч 701 житель столицы, летальных случаев — 5 тысяч 266.

Напомним, в Киеве прививки против коронавируса стали делать просто в автобусах: с 19 августа в столице начали работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19.

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