Масштабный пожар в Броварах: полиция назвала предварительную причину

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины пожара в жилом многоэтажном доме в Броварах.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.
"По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. К счастью, из людей никто не пострадал", — отметили в полиции.
На месте инцидента работали наряды реагирования патрульной полиции Броварского районного управления полиции, спасатели и медики.
Напомним, вечером, 20 августа, в городе Бровары возник пожар в пятиэтажном доме на улице Гагарина. Как сообщили в пресс -службе ГСЧС, из квартир на верхнем этаже огонь распространился на крышу.
"В двух квартирах на пятом этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар с распространением на кровлю здания, площадь устанавливается", — говорится в сообщении.