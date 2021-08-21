Масштабный пожар в Броварах: полиция назвала предварительную причину

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины пожара в жилом многоэтажном доме в Броварах.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

"По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. К счастью, из людей никто не пострадал", — отметили в полиции.

На месте инцидента работали наряды реагирования патрульной полиции Броварского районного управления полиции, спасатели и медики.

Напомним, вечером, 20 августа, в городе Бровары возник пожар в пятиэтажном доме на улице Гагарина. Как сообщили в пресс -службе ГСЧС, из квартир на верхнем этаже огонь распространился на крышу.

"В двух квартирах на пятом этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар с распространением на кровлю здания, площадь устанавливается", — говорится в сообщении.

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