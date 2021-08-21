Полосатый рейс: в столицу прибыла баржа с херсонскими арбузами

Приехало 300 тонн баштанов.
В Киев на барже прибыло 300 тонн арбузов из Херсонской области.
Об этом сообщила пресс-служба "Нибулон".
Бахчи накануне доставило судно "Нибулон" в филиал своей компании. Судно отправилось из Херсона 13 августа. Рейс длился почти неделю. Для компании он стал пятым в транспортировке бахчевых Днепром с юга Украины.
"Накануне 30-летнего юбилея Дня Независимости Украины буксир Нодар Чантурия с несамоходных судном NBL-003 доставили в пункт назначения 300 тонн спелых арбузов, собранных на полях Херсонской области для киевлян и гостей столицы.
Планируется, что уже от 21 августа арбузы появятся в супермаркетах Киева.
Как сообщалось, аграрии Херсонщины готовы снижать цены до минимума, чтобы продать урожай арбузов. Фермеры жалуются, что арбузы лежат еще в поле и буквально пекутся на солнце, потому что жара неимоверная.