"Наверное, уже болел": в киевском троллейбусе заметили мужчину в суперзащита (фото)

Лицо пассажира прикрывал защитный прозрачный экран-щиток, а под ним была ткань с прорезями для глаз.
В киевском троллейбусе заметили мужчину в суперзащите.
Лицо пассажира прикрывал защитный прозрачный экран-щиток, а под ним была ткань с прорезями для глаз.
Об этом сообщил паблик "Типичное Голосеево".
"30 троллейбус. Наверное, уже болел. Но больше рисковать не хочет", — говорится в заметке под фото.
Напомним, в Киеве женщина умерла от коронавируса после прививки первой дозой препарата Moderna. Вакцину она получила в тот же день, когда проявились симптомы болезни.
Экспертиза не выявила связей с вакцинацией. "Согласно анализам и представленной медицинской документации, причинно-следственной связи с вакциной там нет. Женщина заболела коронавирусом, и у нее был сахарный диабет, ожирение второй степени. Если анализировать анализы, то у нее процесс не менее 14 дней", — пояснил координатор вакцинации в Киеве и глава комиссии региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации Василий Животенюк.