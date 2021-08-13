"Наверное, уже болел": в киевском троллейбусе заметили мужчину в суперзащита (фото)

"Наверное, уже болел": в киевском троллейбусе заметили мужчину в суперзащита (фото)

Лицо пассажира прикрывал защитный прозрачный экран-щиток, а под ним была ткань с прорезями для глаз.

В киевском троллейбусе заметили мужчину в суперзащите.

Лицо пассажира прикрывал защитный прозрачный экран-щиток, а под ним была ткань с прорезями для глаз.

Об этом сообщил паблик "Типичное Голосеево".

"30 троллейбус. Наверное, уже болел. Но больше рисковать не хочет", — говорится в заметке под фото.

Типичное Голосеево – Киев

Напомним, в Киеве женщина умерла от коронавируса после прививки первой дозой препарата Moderna. Вакцину она получила в тот же день, когда проявились симптомы болезни.

Экспертиза не выявила связей с вакцинацией. "Согласно анализам и представленной медицинской документации, причинно-следственной связи с вакциной там нет. Женщина заболела коронавирусом, и у нее был сахарный диабет, ожирение второй степени. Если анализировать анализы, то у нее процесс не менее 14 дней", — пояснил координатор вакцинации в Киеве и глава комиссии региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации Василий Животенюк.

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