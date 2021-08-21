В Киеве на два дня изменят работу общественного транспорта: маршруты

В Киеве на два дня изменят работу общественного транспорта: маршруты

Наземный транспорт будет перевозить пассажиров имеющимися маршрутами у станций метрополитена.

В течение 23 и 24 августа в Киеве внесут изменения в работу маршрутов общественного транспорта. В городе пройдут празднования ко Дню флага и Дня Независимости.

"Киевпастранс" сообщает, что из-за массовых мероприятия изменится движение наземного транпорта.

Понедельник, 23 августа

В течение дня возможно временное приостановление движения:

автобусов маршрутов № 24, 62;

троллейбусов маршрутов № 6, 16, 18.

В случае необходимости движение маршрутов будет организовано:

автобус № 24 на участках:

от Национального музея истории Украины во II Мировой войне до Европейской площади

от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метрополитена "Площадь Льва Толстого";

автобус № 62 от Ботанического сада ст. м. "Арсенальная";

автобус № 114 на участках:

от ул. Милославской до Европейской площади;

от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метрополитена "Площадь Льва Толстого";

троллейбус № 6 от Минского массива ст. м. "Лукьяновская";

троллейбусы №16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

Вторник, 24 августа

Возможно временное приостановление движения:

автобусов маршрутов № 2, 5, 7, 14, 20, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 500;

троллейбусов маршрутов № 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40,

трамваев маршрутов № 12, 14, 15, 16, 18, 19.

В случае необходимости движение маршрутов будет организовано:

автобус № 5 в направлении движения до железнодорожного вокзала "Центральный" от ул. Изюмской до ул. Владимиро-Лыбидской по действующему маршруту, далее — ул. Казимира Малевича — ул. Короленковская — ул. Тарасовская — ул. Саксаганского — ул. Симона Петлюры — железнодорожный вокзал "Центральный";

автобус № 20 от жилого массива Корчеватое до станции метро "Лыбидская";

автобус № 24 от Национального музея истории Украины во II Мировой войне до ст. м. "Арсенальная";

автобус № 62 от Ботанического сада до станции метро "Арсенальная";

автобус № 69 от ул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской;

автобус № 114 от ул. Милославской до станции метро "Почайна";

автобус №115 от железнодорожного вокзала "Дарница" до станции метро "Лыбидская";

автобус № 118 от станции метро "Черниговская" до станции метро "Дворец спорта";

троллейбус № 3 от Железнодорожного массива до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбусы № 5, 7, 8, 17 соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов до бульвара Т. Шевченко (до ул. Леонтовича)

троллейбус № 9 от Международного аэропорта "Киев" им. И. Сикорского до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбус № 12 от станции метро "Васильковская" до станции метро "Лыбидская";

троллейбус № 14 от Ботанического сада до станции метро "Дворец спорта";

троллейбус № 40 от ул. Кадетский гай до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив).

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