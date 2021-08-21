В Киеве на два дня изменят работу общественного транспорта: маршруты

Наземный транспорт будет перевозить пассажиров имеющимися маршрутами у станций метрополитена.
В течение 23 и 24 августа в Киеве внесут изменения в работу маршрутов общественного транспорта. В городе пройдут празднования ко Дню флага и Дня Независимости.
"Киевпастранс" сообщает, что из-за массовых мероприятия изменится движение наземного транпорта.
Понедельник, 23 августа
В течение дня возможно временное приостановление движения:
- автобусов маршрутов № 24, 62;
- троллейбусов маршрутов № 6, 16, 18.
В случае необходимости движение маршрутов будет организовано:
- автобус № 24 на участках:
- от Национального музея истории Украины во II Мировой войне до Европейской площади
- от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метрополитена "Площадь Льва Толстого";
- автобус № 62 от Ботанического сада ст. м. "Арсенальная";
- автобус № 114 на участках:
- от ул. Милославской до Европейской площади;
- от железнодорожного вокзала "Центральный" до станции метрополитена "Площадь Льва Толстого";
- троллейбус № 6 от Минского массива ст. м. "Лукьяновская";
- троллейбусы №16, 18 соответственно от ул. Академика Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;
Вторник, 24 августа
Возможно временное приостановление движения:
- автобусов маршрутов № 2, 5, 7, 14, 20, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 500;
- троллейбусов маршрутов № 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40,
- трамваев маршрутов № 12, 14, 15, 16, 18, 19.
В случае необходимости движение маршрутов будет организовано:
- автобус № 5 в направлении движения до железнодорожного вокзала "Центральный" от ул. Изюмской до ул. Владимиро-Лыбидской по действующему маршруту, далее — ул. Казимира Малевича — ул. Короленковская — ул. Тарасовская — ул. Саксаганского — ул. Симона Петлюры — железнодорожный вокзал "Центральный";
- автобус № 20 от жилого массива Корчеватое до станции метро "Лыбидская";
- автобус № 24 от Национального музея истории Украины во II Мировой войне до ст. м. "Арсенальная";
- автобус № 62 от Ботанического сада до станции метро "Арсенальная";
- автобус № 69 от ул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской;
- автобус № 114 от ул. Милославской до станции метро "Почайна";
- автобус №115 от железнодорожного вокзала "Дарница" до станции метро "Лыбидская";
- автобус № 118 от станции метро "Черниговская" до станции метро "Дворец спорта";
- троллейбус № 3 от Железнодорожного массива до железнодорожного вокзала "Южный";
- троллейбусы № 5, 7, 8, 17 соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов до бульвара Т. Шевченко (до ул. Леонтовича)
- троллейбус № 9 от Международного аэропорта "Киев" им. И. Сикорского до железнодорожного вокзала "Южный";
- троллейбус № 12 от станции метро "Васильковская" до станции метро "Лыбидская";
- троллейбус № 14 от Ботанического сада до станции метро "Дворец спорта";
- троллейбус № 40 от ул. Кадетский гай до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив).