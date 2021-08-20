Пересел на метро и сделал селфи: из-за тотальных пробок в Киеве миллионер спустился в подземку (фото)

Миллионер Василий Хмельницкий отметил, что сегодня самый быстрый транспорт — это метро.

Киев готовится к масштабному празднованию Дня Независимости, которое состоится 24 августа, и из-за перекрытия дорог столицу сковали огромные пробки. Из-за сложной ситуации на дорогах украинский предприниматель, основатель холдинговой компании UFuture и фонда K.FUND и миллионер из списка украинского Forbes Василий Хмельницкий пересел с машины на метро.

Об этом сам Хмельницкий написал в своем Facebook.

"Неважно сколько у тебя денег или какое у тебя авто. Самый быстрый транспорт на сегодня — это метро. Мы экономим время, а время это деньги. P.S маску снял для фото;)", — написал он в своем посте.

Неважно сколько у тебя денег или какая у тебя машина. Самый быстрый транспорт сегодня — это метро. Мы экономим время, а время это деньги. PS маску снял для фото;) Опубликовано Василием Хмельницким Пятница, 20 Август 2021

К слову, Василий Хмельницкий, согласно рейтингу журнала Forbes, занимает 29 место в списке 100 самых богатых украинцев 2021. В прошлом он нардеп пяти созывов, сейчас занимается бизнесом.

UFuture — компания с портфелем активов в области недвижимости, инфраструктуры, промышленности, возобновляемой энергетики, фармацевтики и IT. Стоимость активов UFuture оценивается в $ 500 млн, а общая капитализация бизнесов, в которые она инвестировала, достигает $ 1 млрд.

Напомним, обнародованы схемы изменения движения общественного транспорта 20 августа.

Как сообщалось, 18 августа в Киеве перекрыли более 20 центральных улиц, а на дорогах образовались пробки. Все из-за проведения первой репетиции военного парада ко Дню Независимости.

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