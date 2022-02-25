В Киеве оккупанты танком переехали автомобиль: видео

На Оболони идет бой с оккупантами.

Российские оккупанты 25 февраля переехали автомобиль, принадлежащий жителям Киева.

Об этом сообщают местные в соцсетях.

На видео, которые публикуют люди, видно, как вражеская техника переезжает гражданский автомобиль. Пока неизвестно, были ли внутри люди.

Осторожно, на видео нецензурная лексика.

Отметим, что на столичной Оболони по состоянию на 10.00 продолжается бой с российскими диверсантами.

В Минобороны призвали помочь обезвредить оккупанта.

"На Оболони вражеская ДРГ. Просим граждан сообщать о передвижении техники! Изготавливать коктейли "Молотова", обезвреживать оккупанта! Мирным жителям — быть осторожными! Не покидать дома!", — говорится в сообщении.