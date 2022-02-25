Оказались бойцами ВСУ: опровергли информацию о российских войсках, направлявшихся в центр Киева

Выяснилось, что военные, направлявшиеся в центр столицы со стороны Оболони, были бойцами ВСУ.

В МВД и Верховной Раде ранее сообщили, что российские военные захватили военную технику украинских войск, переоделись в форму ВСУ и направляются в центр Киева со стороны Оболони. Однако впоследствии эту информацию опровергли.

Об этом сообщили заместитель министра обороны Анна Маляр и пресс-служба Верховной Рады.

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"Информация о передвижении вражеского ВРГ на машинах ВСУ по Киеву не соответствует действительности. Экипаж идентифицирован – все наши", – сообщил впоследствии нардеп Давид Арахамия.

О чем сообщали ранее

"Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости двигаются в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков. Они обязательно будут обезврежены", – говорится в сообщении Маляр.

Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости... Опубликовано Анной Маляр Четверг, 24 февраля 2022 г.

"Противник использует нашу технику! Диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил РФ используют автомобильную технику, захваченную в Национальной гвардии Украины, для глубокого проникновения в тыл украинских позиций. В частности, враги используют два ББМ "Казак", три КРАЗА и ГАЗ-66., оккупанты одеты в военную форму ВС Украины. Просим граждан Украины быть бдительными и в случае получения какой-либо информации, сообщать в правоохранительные органы", – говорится в сообщении Верховной Рады.