Оказались бойцами ВСУ: опровергли информацию о российских войсках, направлявшихся в центр Киева

Выяснилось, что военные, направлявшиеся в центр столицы со стороны Оболони, были бойцами ВСУ.
В МВД и Верховной Раде ранее сообщили, что российские военные захватили военную технику украинских войск, переоделись в форму ВСУ и направляются в центр Киева со стороны Оболони. Однако впоследствии эту информацию опровергли.
Об этом сообщили заместитель министра обороны Анна Маляр и пресс-служба Верховной Рады.
"Информация о передвижении вражеского ВРГ на машинах ВСУ по Киеву не соответствует действительности. Экипаж идентифицирован – все наши", – сообщил впоследствии нардеп Давид Арахамия.
О чем сообщали ранее
"Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости двигаются в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков. Они обязательно будут обезврежены", – говорится в сообщении Маляр.
Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости...Опубликовано Анной Маляр Четверг, 24 февраля 2022 г.
"Противник использует нашу технику! Диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил РФ используют автомобильную технику, захваченную в Национальной гвардии Украины, для глубокого проникновения в тыл украинских позиций. В частности, враги используют два ББМ "Казак", три КРАЗА и ГАЗ-66., оккупанты одеты в военную форму ВС Украины. Просим граждан Украины быть бдительными и в случае получения какой-либо информации, сообщать в правоохранительные органы", – говорится в сообщении Верховной Рады.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн
Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.