Какая сейчас ситуация на ЧАЭС: работники в заложниках, станция работает

Какая сейчас ситуация на ЧАЭС: работники в заложниках, станция работает

В течение всего предыдущего дня российские диверсанты пытались совершить теракт в зоне отчуждения.

Российские оккупанты, захватившие 24 февраля Чернобыльскую АЭС, в течение всего четверга пытались совершить теракт в зоне отчуждения и спровоцировать экологическую катастрофу.

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О ситуации по состоянию на утро 25 февраля сообщила советница министра по вопросам зоны отчуждения в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Лала Тарапакина.

"ЧАЭС. Фактически, работники станции являются заложниками сейчас. Но прежде всего – заложниками своего профессионализма и совести. Это объект, который нельзя покинуть, что бы ни происходило", – говорится в сообщении.

"Станция работает. Все тихо. Работники позавтракали и разошлись по рабочим местам. Наши коллеги и друзья со станции просят не паниковать и не звонить им каждую минуту. Все живы и целы", — отметила советница министра.