В Киеве на Оболони идет бой с российскими диверсантами

В Киеве на Оболони идет бой с российскими диверсантами

Эту информацию также подтвердили в Минобороны.

На столичной Оболони по состоянию на 10.00 продолжается бой с российскими диверсантами.

Об этом сообщает Министерство обороны.

"Бой с российской диверсионной группой идет в районе площади Тараса Шевченко", — отметили проинформированные источники.

В Минобороны призвали помочь обезвредить оккупанта.

"На Оболони вражеская ДРГ. Просим граждан сообщать о передвижении техники! Изготавливать коктейли "Молотова", обезвреживать оккупанта! Мирным жителям — быть осторожными! Не покидать дома!", — говорится в сообщении.