У Києві окупанти танком переїхали автомобіль: відео

На Оболоні триває бій з окупантами.

Російські окупанти 25 лютого переїхали автомобіль, який належить жителям Києва.

Про це повідомляють місцеві в соцмережах.

На відео, які публікують люди видно, як ворожа техніка переїжджає цивільний автомобіль. Наразі невідомо, чи були всередині люди.

Обережно, на відео нецензурна лексика.

Зазначимо, що на столичній Оболоні станом на 10:00 триває бій з російськими диверсантами.

У Міноборони закликали допомогти знешкодити окупанта.

"На Оболоні ворожа ДРГ. Просимо громадян повідомляти про пересування техніки! Виготовляти коктейлі "Молотова", знешкоджувати окупанта! Мирним мешканцям - бути обережними! Не покидати оселі!", - йдеться у повідомленні.