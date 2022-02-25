Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Києві окупанти танком переїхали автомобіль: відео

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві окупанти танком переїхали автомобіль: відео

На Оболоні триває бій з окупантами.

Російські окупанти 25 лютого переїхали автомобіль, який належить жителям Києва. 

Про це повідомляють місцеві в соцмережах. 

На відео, які публікують люди видно, як ворожа техніка переїжджає цивільний автомобіль. Наразі невідомо, чи були всередині люди. 

Обережно, на відео нецензурна лексика. 

Зазначимо, що на столичній Оболоні станом на 10:00 триває бій з російськими диверсантами. 

У Міноборони закликали допомогти знешкодити окупанта. 

"На Оболоні ворожа ДРГ. Просимо громадян повідомляти про пересування техніки! Виготовляти коктейлі "Молотова", знешкоджувати окупанта! Мирним мешканцям - бути обережними! Не покидати оселі!", - йдеться у повідомленні. 

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Нагадаємо:

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Нагадаємо:

Звернення президента України Володимира Зеленського

Звернення президента України Володимира Зеленського
Наступна публікація