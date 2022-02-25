Тероборона Киева обратилась к владельцам дронов: нужна помощь

Киевлян призвали использовать дроны для патрулирования города.
В пятницу, 25 февраля, во второй день вторжения России в Украину руководство 112-й отдельной бригады территориальной обороны города Киева обратилось к жителям столицы, имеющим в собственности дроны, с просьбой о помощи.
Соответствующее объявление появилось на официальном Facebook-странице Минобороны.
“Киев – наш дом, защищать его – общая задача. Ты и твой дрон нужны Киеву в этот яростный миг!” — говорится в этом призыве.
Владельцам дронов предлагают предоставить аппарат в пользование опытным пилотам, а при условии достаточных навыков управления — приобщиться к совместному патрулированию с подразделениями 112 отдельной бригады терробороны.
Для этого просят контактировать с 112 ОБрТрО в мессенджере на официальной Facebook-странице.
В сообщении просят указывать:
- район города, где удобнее;
- опыт в пилотировании;
- тип дрона;
- количество акумов;
- служил ли в армии и когда;
- контактные данные.
Напомним, на столичной Оболони в пятницу, 25 февраля, по состоянию на 10:00 продолжался бой с российскими диверсантами.
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