Тероборона Киева обратилась к владельцам дронов: нужна помощь

Киевлян призвали использовать дроны для патрулирования города.

В пятницу, 25 февраля, во второй день вторжения России в Украину руководство 112-й отдельной бригады территориальной обороны города Киева обратилось к жителям столицы, имеющим в собственности дроны, с просьбой о помощи.

Соответствующее объявление появилось на официальном Facebook-странице Минобороны.

“Киев – наш дом, защищать его – общая задача. Ты и твой дрон нужны Киеву в этот яростный миг!” — говорится в этом призыве.

Владельцам дронов предлагают предоставить аппарат в пользование опытным пилотам, а при условии достаточных навыков управления — приобщиться к совместному патрулированию с подразделениями 112 отдельной бригады терробороны.

Для этого просят контактировать с 112 ОБрТрО в мессенджере на официальной Facebook-странице.

В сообщении просят указывать:

район города, где удобнее;

опыт в пилотировании;

тип дрона;

количество акумов;

служил ли в армии и когда;

контактные данные.

Напомним, на столичной Оболони в пятницу, 25 февраля, по состоянию на 10:00 продолжался бой с российскими диверсантами.

Читайте также: