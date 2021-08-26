В Киеве Центры админуслуг начали принимать Дія-паспорта

Услуга с 25 августа доступна во всех 14-ти ЦНАПах города — включая три филиала.

С сегодняшнего дня ЦНАП города принимают документы граждан не только в бумажном, но и в цифровом виде — через приложение "Дія".

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в своем Telegram-канале.

"Это дополнительное удобство для пользователей смартфонов, которым не надо нести с собой в ЦНАП ID-карту, загранпаспорт, права или идентификационный код. Скачиваете приложение "Дія", сканируете специальный QR-код, который вам показывает сотрудник ЦНАП и ваши документы верифицированы. Документ автоматически попадает на почту ЦНАП", — пояснил Константин Усов.

По его словам, эта услуга с 25 августа доступна во всех 14-ти ЦНАПах города — включая три филиала.

"Киев быстро адаптируется к инновациям, оставаясь лидером во внедрении административных услуг, которые затем имплементируются на всю Украину. Мы развиваем все свои сервисы в режиме реального времени вместе с вами", — отметил заместитель председателя КГГА и предложил присылать отзывы о качестве применения "Дії" в ЦНАПах в чат-бот своего Telegram-канала.

Отметим, что Центры предоставления административных услуг города Киева возобновили прием заявителей без предварительной записи, но оставили одновременно возможность записи в электронной очереди.

Напомним, открыть малый бизнес станет еще проще: украинцы смогут регистрировать кафе, магазины, салоны красоты на портале "Дія" благодаря услугам "е-Предприниматель".

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