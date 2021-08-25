После ремонта Деснянской станции будет очищаться 100% воды Киева

В ближайшие 2 года планируется модернизировать Деснянскую водопроводную станцию в Киеве, в результате чего все население столицы будет получать питьевую воду, обеззараженную по современным европейским технологиям.

Об этом сообщает сайт КГГА со ссылкой на ЧАО "АК "Киевводоканал".

На сегодня уже 40% водопроводной воды в столице очищается с помощью бесхлорных технологий. Это стало возможным благодаря модернизации Днепровской водопроводной станции в 2018-2020 годах и строительству завода по производству диоксида хлора. Также были модернизированы 14 артезианских насосных станций, где вместо устаревших хлораторных установок теперь используются электролизные, а реагент для очистки воды - гипохлорит натрия - производится прямо на месте.

УНИАН

Цех по производству диоксина хлора построен возле Днепровской водопроводной станции, которая обеспечивает 30% водоснабжения города. Диоксид хлора - мощный дезинфектант, который сохраняет обеззараживающее действие воды во время транспортировки водопроводными сетями и обеспечивает более длительный период последействия, чем хлор или гипохлорит. В воде, обеззараженной диоксидом хлора, отсутствуют привкусы и запах хлора. Новое оборудование водоочистки гарантирует точность дозирования, оптимальное использование электроэнергии и реагентов, высокое качество и улучшенные вкусовые свойства воды, а также безопасность для персонала станции.

Кроме того, чтобы обеззараженная по новой технологии вода до подачи в сеть сохранялась в надлежащих условиях, не теряя своего качества, "Киевводоканал" реконструировал резервуар чистой воды емкостью 5 тыс. куб. м на Днепровской водопроводной станции. Для реконструкции использовались современные немецкие материалы, которые гарантируют герметичность и защиту от воздействия реагентов. Таким образом, резервуар может эффективно эксплуатироваться еще минимум 50 лет.

УНИАН

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