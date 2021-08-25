В спальном районе Киева загорелся дом: очевидцы говорят о взрывах

В спальном районе Киева загорелся дом: очевидцы говорят о взрывах

Спасатели ГСЧС уже прибыли на место инцидента.

В Киеве на Позняках загорелся частный жилой дом. По словам очевидцев, на месте инцидента также слышны взрывы

Об этом информирует "Киев Оперативный".

"Серьезный пожар на Позняках. Предварительно, в районе улицы Внешней пылает частный дом. Местные говорят, что слышали также некоторые взрывы", — говорится в сообщении.

Спасатели ГСЧС уже прибыли на место. Пострадал ли кто-то результате пожара и взрывов, пока неизвестно.

"По адресу улица Григоренко, 12-А горит частный жилой дом. Площадь составляет 100 кв. м. Что касается взрывов, о которых сообщают в соцсетях, не исключено, что могут взрываться, например, газовые баллоны", — рассказали представители столичной ГСЧС в комментарии "Сегодня".

Напомним, что в Киеве и Броварах горели крыши 5-этажек.

Что стало причиной обоих пожаров, могли ли они произойти через провода или взрывы, как предполагали местные, теперь это будут устанавливать эксперты.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку