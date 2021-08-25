В Киеве двое подростков подожгли флаг Украины: видео

За это правонарушение ответственность, вероятно, будут нести родители 12-летних парней.

В Киеве двое подростков подожгли флаг Украины.

Событие произошло на улице Радужной возле дома 59-Б.

Об этом сообщил telegram-паблик "Киев без цензуры" и обнародовал видео.

Местная жительница вызвала наряд патрульной полиции, показала им обгоревший флаг и сообщила приметы злоумышленников.

По камерами видеонаблюдения удалось узнать двух 12-летних парней, которые подожгли флаг. Теперь вандалам грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов или арест на срок до шести месяцев. Однако за это правонарушение ответственность, вероятно, будут нести родители подростков

Напомним, в Киеве сообщено о подозрении мужчине, который повредил флагшток у здания КГГА. Кроме того, он облил красной краской лестницу возле КГГА. Также мужчина залил постамент с государственным флагом и табличкой "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990 года".

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