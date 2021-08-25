В Киеве полицейские похитили мужчину и вымогали у него 10 тысяч долларов (фото)

В Киеве полицейские похитили мужчину и вымогали у него 10 тысяч долларов (фото)

На указанное требование пострадавший был вынужден согласиться.

В Киеве полицейские похитили мужчину и вымогали у него 10 тысячдолларов.

На указанное требование пострадавший был вынужден согласиться.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры 25 августа 2021 года сообщено о подозрении двум сотрудникам одного из районных управлений полиции Киева, а также гражданскому лицу по фактам незаконного лишения свободы человека и получения неправомерной выгоды, по предварительному сговору группой лиц, с использованием служебного положения, соединенное с вымогательством (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 368 УК Украины) ", — говорится в сообщении прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины, который ранее привлекался к уголовной ответственности, узнал о том, что его знакомый находится в розыске за совершение уголовного преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины (мошенничество).

Указанный гражданин договорился с двумя сотрудниками полиции об имитации задержания своего знакомого с целью дальнейшего получения денежных средств за несообщение о его местонахождении уполномоченному органу досудебного расследования.

В конце апреля 2021 года злоумышленники договорились о встрече с потерпевшим, в ходе которой физически лишили последнего возможности передвигаться и заставили сесть в автомобиль одного из сотрудников полиции.

В дальнейшем правоохранители выдвинули требование о предоставлении им неправомерной выгоды в сумме 10 тысяч долларов США за несообщение о его местонахождении органу досудебного расследования, объявившему мужчину в розыск.

На указанное требование пострадавший был вынужден согласиться.

В течение нескольких следующих часов мужчина в сопровождении сотрудников полиции собирал по городу необходимую сумму денежных средств, часть которых снял с собственных банковских карт, часть наличных средств забрал с места жительства, а часть — одолжил у знакомого.

После того, как денежные средства были собраны, потерпевший отдал сотрудникам полиции около 95 тысяч гривен, после чего его отпустили. В то же время никаких документов о задержании не складывалось.

В среду, 25 августа проведены санкционированные обыски по месту жительства и месту работы подозреваемых.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Также отметим, что один из правоохранителей уже являетсяь обвиняемым в уголовном производстве, которое расследовалось следователями прокуратуры города Киева, и рассматривается Голосеевским районным судом города Киева.

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