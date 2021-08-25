В Киеве горе-отец потерял двухмесячного ребенка на прогулке

Сейчас жизни младенца ничего не угрожает.

В Киеве горе-отец потерял двухмесячную ребенка на прогулке.

Мужчина вернулся домой навеселе и без ребенка.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Об исчезновении младенца в полицию сообщила бабушка.

"Сегодня, 25 августа, ночью на спецлинию 102 поступил вызов от женщины о том, что ее сын потерял сознание на улице Жилянской и потерял ребенка. Заявительница сообщила, что младенец должен быть в коляске. Дежурный сориентировал на поиски двухмесячной девочки наряды патрульной полиции, ювенальных инспекторов и следственно-оперативную группу Голосеевского управления полиции", — говорится в сообщении.

Оперуполномоченный Голосеевского управления полиции Сергей Радионов рассказал, что в течение двух часов правоохранители разыскали ребенка.

"Поиски осложняло то, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и не мог точно сказать, где в последний раз находился с ребенком. В конце концов, на улице Тарасовской мы услышали детский плач и нашли коляску с ребенком в одном из подъездов", — сообщил он, добавив, что для проверки состояния здоровья младенца полицейские вызвали врачей.

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

По словам начальницы сектора ювенальной превенции Голосеевского управления полиции Елены Санченко, отец девочки месяц назад уже привлекался к административной ответственности за похожее правонарушение. Тогда он ходил пьяным с младенцем по торгово-развлекательному центру.

"Полицейские совместно с сотрудниками Службы по делам детей и семьи приняли решение о направлении малолетней девочки в учреждение здравоохранения. Также принято решение о привлечении родителей ребенка к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей", — сообщила Елена Санченко.

Под Киевом мужчина ночью ворвался в чужой дом и с ножом напал на сонных детей. Злоумышленник порезал 8-летнего мальчика и сломал нос 14-летней девочке.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку