В Киеве на станции метро "Олимпийская" начинается ремонт эскалаторов, который продлится до 25 января

В Киеве на станции метро "Олимпийская" начинается ремонт эскалаторов, который продлится до 25 января

Это будет капитальный последовательный ремонт трех эскалаторов.

В Киеве завтра, 26 августа, на станции метро "Олимпийская" начнется последовательный ремонт трех эскалаторов. Работы продлятся до 25 января 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

Это плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирается, проводится замена изношенных запчастей и т.д.), их проводят ориентировочно раз в 10-11 лет после пробега в 150 тысяч км.

Напомним, что на станции "Лукьяновская" также продолжается капитальный ремонт эскалаторов.

Отметим, что за первые две недели текущего месяца эскалаторы столичного метрополитена 125 раз останавливали ручкой "Стоп" на разных станциях во избежание травмирования пассажиров из-за их неосторожности. Еще 79 раз — из-за попадания посторонних предметов (монет, каблуков, одежды и т.д.). 38 остановок оборудования пассажиры сделали без необходимости.

Пассажиров призывают соблюдать простые правила пользования эскалатором для безопасной поездки:

• держаться за поручень;

• не заступать за ограничительную линию;

• не сидеть на ступеньках эскалатора;

• не бежать на эскалаторе;

• держать детей за руку.

Напомним, в киевском метро 24 августа сломался эскалатор на станции "Театральная" за большого количества людей.

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