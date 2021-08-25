Под Киевом мужчина ночью ворвался в чужой дом и с ножом напал на спящих детей хозяев

Под Киевом мужчина ночью ворвался в чужой дом и с ножом напал на спящих детей хозяев

Злоумышленника задержали недалеко от места проживания пострадавших.

В поселке Глеваха Киевской области посреди ночи мужчина ворвался в чужой дом и напал на спящих детей. Злоумышленник порезал 8-летнего мальчика и сломал нос 14-летней девочке. Мать пострадавших детей обратилась в полицию.

Об этом в среду, 25 августа, сообщает пресс-служба полиции области.

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"Правоохранители установили, что около 3 часов ночи, когда вся семья отдыхала, родители услышали детский крик в комнате. Вскочив, мужчина увидел незнакомца, который начал бежать из комнаты. Подойдя к сыну, он увидел резаную рану в области грудной клетки, а у дочки разбитый нос ", — говорится в сообщении.

Детей доставили в больницу.

В полиции рассказали, что нападавшим оказался 26-летний житель Бучанского района. Ему сообщили о подозрении по нескольким статьям. Мужчине грозит пожизненное заключение.

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