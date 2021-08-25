Парад к 30-летию Независимости Украины сняли с дрона: потрясающее видео с высоты 10 км

Турецкий беспилотник Bayraktar снял парад на Крещатике.
Ударный беспилотник турецкого производства Byraktar TB2 снял парад на День Независимости в Киеве с 10 км.
Об этом в среду, 25 августа, сообщает Defense Express.
На кадрах видео можно увидеть проход военной техники по Крещатику в честь Дня Независимости. Кроме того, на кадрах заметен и другой дрон Bayraktar TB2, который на параде не летал, а был закреплен на платформе.
Отмечается, что съемка происходила в 10 километрах от столичного Крещатике. А чтобы выполнить такую съемку, по данным ресурса Flightradar24, беспилотник Bayraktar TB2 ВМСУ пролетел без промежуточных посадок от Николаева до Киева.
Напомним:
- В Киеве по случаю 30-летия Независимости Украины состоялся грандиозный парад. В праздничном параде на Крещатике было три колонны — пешая, воздушная и механизирована. Шагали в этом году более 5 тысяч военных, было 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники. В связи с подготовкой к параду на День Независимости в Киеве несколько раз пролетали истребители, военно-транспортные самолеты и вертолеты.
- История Украины с перформансом в конце, продемонстрированная на военном параде к 30-летию Независимости, вызвала слезы на глазах Владимира Зеленского.