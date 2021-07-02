В Киеве центр COVID-вакцинации в МВЦ с 5 июля будет работать ежедневно

В Киеве центр COVID-вакцинации в МВЦ с 5 июля будет работать ежедневно

За последний месяц количество сделанных прививок от коронавируса в столице выросло в 2,7 раза.

Центр вакцинации против COVID-19, созданный на базе Международного выставочного центра, от 5 июля будет работать ежедневно. Сделать прививку можно будет с 10:00 до 17:30.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на заместителя председателя Киевской городской госадминистрации Анну Старостенко.

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Старостенко отметила, что за последний месяц в столице количество сделанных прививок выросла в 2,7 раза — со 125 тысяч в начале июня до 344 тысяч в конце.

"Количество полностью иммунизированных киевлян увеличилась почти в 5,5 раза. Это достаточно весомые показатели для наращивания темпов вакцинации, поэтому мы приняли решение изменить график работы Центра на ежедневный", — сказала замглавы столичной горгосадминистрации.

Старостенко напомнила, что из документов при себе необходимо иметь паспорт и мобильный телефон с SMS-сообщением о подтверждении записи. Для быстрого прохождения процедуры вакцинации желательно иметь подписанную декларацию с семейным врачом.

Чиновница также предложила киевлянам заранее записываться через портал Helsi.me на конкретную дату и время.

Напомним, в эти выходные киевляне смогут привиться от коронавируса в поликлиниках. Минивакцинальные центры заработают уже завтра, 3 июля.

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