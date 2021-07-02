В Киевской области 18-летняя беременная дочь убила мать и закопала ее во дворе, потому что испугалась осуждения

В Киевской области 18-летняя беременная дочь убила мать и закопала ее во дворе, потому что испугалась осуждения

Девушка во время ссоры толкнула маму и пошла спать.

В селе Велика Бугаевка Киевской области 18-летняя беременная женщина после застолья убила свою 56-летнюю мать. Затем дочь закопала тело женщины во дворе.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Об исчезновении матери сообщила ее старшая дочь. Следователи установили, что перед исчезновением женщина вместе с младшей 18-летней беременной дочерью отдыхали у соседей, где употребляли алкоголь. После того, как мать и дочь вернулись домой, между ними произошел конфликт. Тогда девушка толкнула мать и пошла спать. Утром она обнаружила тело матери.

Полиция Киевской области

"Испугавшись осуждения родственников и односельчан, она похоронила мать на территории домовладения, где правоохранители и обнаружили тело хозяйки. Труп был направлен на экспертизу, впрочем выяснить причины смерти не удалось из-за резких гнилостных изменений. Вместе с тем, следов насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено", — говорится в сообщении.

Правоохранители открыли производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование трагедии.

Напомним, в Черновицкой области пьяная дочь из-за словесной перепалки зарезала своего отца.

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