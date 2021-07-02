У Києві центр COVID-вакцинації у МВЦ від 5 липня працюватиме щодня

У Києві центр COVID-вакцинації у МВЦ від 5 липня працюватиме щодня

За останній місяць кількість зроблених щеплень від коронавірусу у столиці зросла у 2,7 раза.

Центр вакцинації проти COVID-19, створений на базі Міжнародного виставкового центру, від 5 липня працюватиме щодня. Зробити щеплення можна буде з 10:00 до 17:30.

Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на заступницю голови Київської міської держадміністрації Ганну Старостенко.

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Старостенко зазначила, що за останній місяць у столиці кількість зроблених щеплень зросла у 2,7 раза - зі 125 тисяч на початку червня до 344 тисяч наприкінці.

"Кількість повністю імунізованих киян збільшилася майже у 5,5 рази. Це досить вагомі показники для нарощування темпів вакцинації, тож ми ухвалили рішення змінити графік роботи Центру на щоденний", - сказала замглави столичної міськдержадміністрації.

Старостенко нагадала, що із документів при собі необхідно мати паспорт та мобільний телефон із SMS-повідомленням про підтвердження запису. Для швидкого проходження процедури вакцинації бажано мати підписану декларацію із сімейним лікарем.

Чиновниця також запропонувала киянам заздалегідь записуватися через портал Helsi.me на конкретну дату та час.

Нагадаємо, цими вихідними кияни зможуть щепитися від коронавірусу в поліклініках. Мінівакцинальні центри запрацюють уже завтра, 3 липня.

Новини України: у столиці від цих вихідних запрацюють мінівакцинальні центри

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