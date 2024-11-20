В Киеве было громко: сработали силы ПВО

Находитесь в укрытиях до отбоя.

В Киеве в третий раз за ночь на 24 ноября 2024 года объявлена воздушная тревога.

Собственно, воздушная тревога была объявлена из-за движения вражеского БпЛА в направлении столицы с юга.

"В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", – заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, что ранее сообщалось, что враг снова атакует Украину ударными дронами: названо направление движения.

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