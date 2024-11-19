В Киеве 11-летний мальчик выпал из окна многоэтажки – детали трагедии

Тело ребенка обнаружили прохожие, которые и сообщили в полицию.

В Киеве 11-летний мальчик выпал из окна многоэтажки.

Об этом сообщает полиция столицы.

Трагедия произошла в Дарницком районе Киева. Тело ребенка обнаружили прохожие, которые и сообщили в полицию. Погибшим оказался 11-летний житель этого дома.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативные группы, ювенальные полицейские, судебно-медицинский эксперт и другие службы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Днепре 23-летний водитель сбил детей у школы. Один ребенок погиб.

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