В Киеве 11-летний мальчик выпал из окна многоэтажки – детали трагедии

Тело ребенка обнаружили прохожие, которые и сообщили в полицию.
В Киеве 11-летний мальчик выпал из окна многоэтажки.
Об этом сообщает полиция столицы.
Трагедия произошла в Дарницком районе Киева. Тело ребенка обнаружили прохожие, которые и сообщили в полицию. Погибшим оказался 11-летний житель этого дома.
В настоящее время на месте работают следственно-оперативные группы, ювенальные полицейские, судебно-медицинский эксперт и другие службы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Днепре 23-летний водитель сбил детей у школы. Один ребенок погиб.
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