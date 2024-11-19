В Киеве на левом берегу с крыши ТЦ "Пирамида" упал мужчина: подробности

В Киеве сегодня, 19 ноября, крыше торгового центра «Пирамида» на Позняках упал мужчина. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, полиция и медики.

Инцидент прокомментировала пресс-служба полиции Киева "Вечерний Киев".

"В полицию Киева поступило сообщение от прохожих, что рядом с торговым центром нашли тело мужчины. На место трагического происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Из того, что известно, что это мужчина, предварительно лет тридцати. Упал с крыши торгового центра и погиб на месте", — говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители и судебно-медицинские эксперты устанавливают обстоятельства трагедии. В киевской полиции сообщили, что после завершения следственных действий и выяснения всех деталей будет принято решение о правовой квалификации инцидента.

В Киеве на Позняках мужчина упал с крыши ТЦ «Пирамида»

Напомним, в Голосеевском районе Киева на улице Антоновича из окна дома выпала девушка. Она свалилась на крышу пристройки и погибла. Предварительно известно, что погибшая проживала в хостеле этого дома.

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