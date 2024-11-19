В Киеве ожидается I уровень опасности: в КМВА сделали важное предупреждение

В Киеве 20 ноября ожидаются неблагоприятные погодные условия, в том числе сильный ветер. Прогнозируют порывы ветра до 15-20 метров в секунду, что будет соответствовать желтому уровню опасности.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

В КМВА сообщили, что ночью температура воздуха в столице будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла, а днем ожидается около 10 градусов тепла.

Эксперты призывают киевлян быть осторожными из-за потенциальной опасности от сильных порывов ветра. В этой связи советуют:

не оставлять автотранспорт под деревьями, рекламными щитами и электрическими столбами во избежание повреждений;

убедиться, что окна, двери и чердаки в домах надежно закрыты;

убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут взлететь и представлять угрозу пешеходам.

Метеорологи призывают киевлян быть внимательными и соблюдать элементарные правила безопасности при ухудшении погодных условий.

Напомним, с 20 ноября в Украине начнется изменение погодных условий. В западных областях прогнозируются сильные дожди, а на большей части страны сохранится теплая погода. Температура воздуха повысится до +9+15°C, в Закарпатье, Львовской и Волынской области будет прохладнее — от +6 до +9°C.

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