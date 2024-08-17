В Киеве были слышны взрывы

В столице – воздушная тревога.
В Киеве и пригороде были слышны взрывы утром субботы, 17 августа. В столице и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua и местные медиа.
По данным наших корреспондентов, было шумно вблизи города. Жители пригорода слышали мощные взрывы, а жители самого Киева – менее громкие.
Между тем, Телеграмм-каналы пишут, что взрывы произошли в Броварах.
Как сообщалось, утром 17 августа в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. ПС предупреждали об угрозе беспилотников.
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