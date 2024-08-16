Благотворительный фонд, который собрал более 300 млн на "Охматдет", не хочет перечислять средства – директор больницы

Владимир Жовнир подчеркнул, что больница "Охматдет" рассматривает вероятность разорвать правоотношения с благотворительным фондом из-за того, что их действия являются недобросовестными и, вероятно, мошенническими.

"Благотворительный фонд "Охматдет – здоровое детство", получавший пожертвования на восстановление больницы после атаки 8 июля, не хочет перечислять собранные средства на официальные счета "Охматдета".

Об этом заявил директор "Охматдета" Владимир Жовнир. Соответствующее сообщение он обнародовал в Facebook.

Жовнир объяснил, что реквизиты фонда после атаки были обнародованы на страницах больницы и ее сотрудников в соцсетях, в СМИ, на сайтах и страницах ряда органов государственной власти, общественных организаций и т.д.

Ко всем публикациям и письмам больницы к спонсорам, начиная с 8 июля, добавлялись реквизиты и фонда, "поскольку раньше всегда имели нормальное взаимодействие", говорит директор больницы.

"Тот факт, что фонд содержит в своем названии имя НДСЛ "Охматдет", стало для благотворителей дополнительным подтверждением того, что собранные средства будут использованы по назначению и ни в коем случае не пойдут на цели, не связанные с процессом восстановления. результате за несколько суток фондом была получена рекордная сумма. И у нас не было никаких сомнений в том, что эти средства будут использованы на восстановление "Охматдета".

По словам директора больницы, начиная с первых публичных скандалов и просьбы перечислить деньги на восстановление больницы со счета фонда на счет больницы, их коммуникация с фондом начала ухудшаться.

"Сегодня действия фонда подтвердили, что мы с ними имеем совершенно разное видение того, как больница должна восстанавливаться. Утром мы узнали, что БО "Благотворительный фонд "Охматдет – здоровое детство", не планирует переводить средства на счет НДСЛ "Охматдет". То есть по состоянию на 16 августа 2024 года 378 млн грн остаются на счету в БО "Благотворительный фонд "Охматдет – здоровое детство", – добавил руководитель больницы.

Директор "Охматдет" Владимир Жовнир публично требует от фонда перевести средства, полученные на все банковские и финансовые счета благотворительной организации "Благотворительный фонд "Охматдет – здоровое детство" в виде благотворительной помощи для восстановления разрушенных зданий и материально-технической базы НДСЛ "Охматдет" МОЗ Украины после ракетной атаки 08.07.2024 на Казначейский счет НДСЛ "Охматдет".

Жовнир подчеркнул, что больница "Охматдет" рассматривает вероятность разорвать правоотношения с фондом из-за того, что их действия являются недобросовестными и, вероятно, мошенническими.

Ранее сообщалось, что скандальный тендер для восстановления "Охматдета" изучает НАБУ.

Напомним, утром 8 июля РФ попала в детскую больницу "Охматдет" стратегической крылатой ракетой Х-101. Были найдены обломки корпуса задней части ракеты с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

Охматдет восстанавливается после кровавой атаки россиян! Репортаж из раненой больницы

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