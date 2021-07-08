В Киеве бабушка провалилась в яму с кипятком

Почему под ногами женщины провалилась земля — неизвестно.
8 июля, в Киеве возле станции метро "Героев Днепра" пожилая женщина провалилась в яму с кипятком.
Как пишет Telegram канал KIEVMAP, об этом сообщила киевлянка, которая вместе с другими прохожими помогала женщине выбраться из ловушки.
"Кипяток, плач, я на каблуках. Это история о том, как мы спасали женщину, которая провалилась под землю", — пишет очевидец события.
Пока неизвестно, почему и как произошло событие.
Напомним, в Арцизе Одесской области трагически погибла 16-летняя девушка. Она упала в яму с нечистотами и задохнулась вредными парами.