Внутри было трое детей: в Киеве вспыхнула квартира в многоэтажке

Внутри было трое детей: в Киеве вспыхнула квартира в многоэтажке

Спасателей вызвал старший мальчик.

В Киеве в 16-этажном жилом доме на проспекте Правды, 104 произошла пожар. Горел балкон на втором этаже, от которого пламя перекинулось на кухню.

Как сообщили в ГСЧС, на момент возникновения пожара в квартире находилось трое несовершеннолетних детей.

Старший, 12-летний мальчик, заметив возгорание, позвонил в Службу спасения "101" и вывел двух меньших сестер 9 и 10 лет из квартиры.

Во время тушения пожара из соседних квартир спасатели вывели 5 жителей дома.

Пострадавших нет.

Напомним, что в Подольском районе Киева поздно вечером 22 июня в многоэтажке горел кондиционер. Информации о пострадавших нет.

А в Дарницком районе столицы полностью сгорела припаркованная машина.

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