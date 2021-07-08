Внутри было трое детей: в Киеве вспыхнула квартира в многоэтажке

Спасателей вызвал старший мальчик.
В Киеве в 16-этажном жилом доме на проспекте Правды, 104 произошла пожар. Горел балкон на втором этаже, от которого пламя перекинулось на кухню.
Как сообщили в ГСЧС, на момент возникновения пожара в квартире находилось трое несовершеннолетних детей.
Старший, 12-летний мальчик, заметив возгорание, позвонил в Службу спасения "101" и вывел двух меньших сестер 9 и 10 лет из квартиры.
Во время тушения пожара из соседних квартир спасатели вывели 5 жителей дома.
Пострадавших нет.
Напомним, что в Подольском районе Киева поздно вечером 22 июня в многоэтажке горел кондиционер. Информации о пострадавших нет.
А в Дарницком районе столицы полностью сгорела припаркованная машина.