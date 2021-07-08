В столице демонтируют памятник в честь "дружбы Киева и Москвы"

Этот памятник будет в будущем музее тоталитаризма.
В столице демонтируют памятный знак в честь "дружбы между Киевом и Москвой", который установлен в сквере на ул. Маршала Якубовского. За это решение проголосовало 80 депутатов Киевского городского совета.
Об этом сообщили в КГГА.
Памятный знак о дружбе между Киевом и столицей государства-агрессора находится на балансе коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Голосеевского района Киева.
В Киевском городском совете отметили, что из-за аннексии Крыма и оккупацию части Донецкой и Луганской областей, подобные памятники потеряли свое значение, поэтому их нужно демонтировать.
"Государство-агрессор угрожает сохранению суверенитета Украины, вопреки мирным соглашениям. В результате памятные знаки в честь дружбы потеряли свой смысл и вызывают значительный общественный резонанс", — сообщили в Киевском городском совете.
Памятный знак в честь "дружбы между Киевом и Москвой" после демонтажа перенесут на хранение Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации до момента создания музея тоталитаризма в столице.
Напомним, во Львове демонтируют советский Монумент Славы.