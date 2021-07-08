Связал руки, ноги и жестоко изнасиловал: в Киевской области мужчина надругался над девушкой (фото)

Связал руки, ноги и жестоко изнасиловал: в Киевской области мужчина надругался над девушкой (фото)

Насильник пытался скрыться с места преступления, однако его задержали.

В г. Бровары Киевской области 41-летний местный житель изнасиловал 22-летнюю киевлянку, которая пришла к нему в гости.

Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.

По данным следствия, мужчина пригласил в гости в свой дом 22-летнюю жительницу Киева. Там он напал на женщину — связал ей руки, ноги и жестоко изнасиловал. Также нападающий избил жертву.

Полиция Киевской области

Потерпевшая вызвала полицию. Увидев копов, насильник пытался убежать, однако его задержали. Нападавшим оказался 41-летний житель Броваров, который через разбой уже фигурирует в уголовном производстве.

Правоохранители объявили ему о подозрении по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до 5 лет лишение свободы. Подозреваемый находится под стражей без возможности внесения залога.

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