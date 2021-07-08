Центр Киева заполонили протестующие сразу четырех митингов

Три из них — касаются застройки.

Сразу четыре акции начались сегодня утром под городским советом Киева — одновременно с очередной сессией. И собрали несколько тысяч протестующих.

Об этом сообщает кореспондентака ТСН Виктория Ковцун.

Три из них — касаются застройки. Среди митингующих — АТОвци, которые говорят, что у них отбирают выделенную под Центр реабилитации землю. А также инвесторы ликвидированного банка "Аркада", строительство высоток для которых заморожено уже несколько лет.

Пришли и защитники озера Вырлица, которые против застройки вблизи водоема. У них произошли столкновения с неизвестными, которые им разорвали несколько плакатов.

Однако, больше всего среди протестующих малых предпринимателей — они против нового решения горсовета о правилах размещения МАФов. Говорят, если решение будет принято — тысячи людей останутся без работы.

«6000 малых предпринимателей останутся без бизнеса, а 24 000 их подчиненных — без работы. С августа документы им не продлят и все», — объясняет одна из протестующих.

После такого протеста некоторые из митингующих переместились у Офису президента, чтобы выдвигать свои требования уже там.

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