КНУКиИ возглавил рейтинг лучших высших учебных заведений культуры и искусств Украины

При составлении консолидированного рейтинга использовали несколько рейтингов.

Информационный ресурс "Освіта.ua" представил вузы культуры и искусств, которые заняли высокие места в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины 2021 года.

Об этом сообщает издание Освіта.ua.

Киевский национальный университет культуры и искусств занял лидирующую позицию — первое место в Топ-10 рейтинга "Самые лучшие высшие учебные заведения культуры и искусств Украины".

Рейтинги, использовавшиеся при составлении консолидированного рейтинга вузов Украины:

"ТОП-200 Украина" — базовым принципом ранжирования университетов в рейтинге является обеспечение полной открытости, прозрачности и независимости ранжирование университетов. Для заключения рейтинга использовались открытые данные прямых измерений, выставленные на открытых веб-ресурса независимых национальных и международных организаций и учреждений.

Рейтинг "Scopus" — результаты рейтинга высших учебных заведений базируются на показателях базы данных Scopus, что является инструментом для отслеживания цитируемости научных статей, публикуемых учебным заведением или его работниками в научных изданиях. В рейтинговой таблице высшие учебные заведения Украины ранжированы по индексу Худшая — количественным показателем, основанный на количестве научных публикаций и количестве цитирований этих публикаций.

Рейтинг "Бал ВНО на контракт" — рейтинг высших учебных заведений по показателю среднего балла ВНО абитуриентов прошлого года, которые зачислены в вузы на обучение за средства физических и юридических лиц (контракт).

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