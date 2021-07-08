КНУКиИ возглавил рейтинг лучших высших учебных заведений культуры и искусств Украины

При составлении консолидированного рейтинга использовали несколько рейтингов.
Информационный ресурс "Освіта.ua" представил вузы культуры и искусств, которые заняли высокие места в консолидированном рейтинге высших учебных заведений Украины 2021 года.
Об этом сообщает издание Освіта.ua.
Киевский национальный университет культуры и искусств занял лидирующую позицию — первое место в Топ-10 рейтинга "Самые лучшие высшие учебные заведения культуры и искусств Украины".
|
Название учебного заведения
|
Место
|
Место в общем рейтинге
|
ТОП 200 Украина
|
Бал ВНО на контракт
|
Scopus
|
итоговый балл
|
1
|
100
|
120
|
37
|
175
|
332
|
Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры
|
2
|
112
|
162
|
13
|
191
|
366
|
3
|
114
|
158
|
19
|
191
|
368
|
4
|
116
|
149
|
43
|
180
|
372
|
Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского
|
5
|
126-127
|
168
|
25
|
191
|
384
|
Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И.К. Карпенко-Карого
|
6
|
140-141
|
199
|
12
|
191
|
402
|
Львовская национальная музыкальная академия имени М.В. Лысенко
|
7
|
147-149
|
180
|
38
|
191
|
409
|
Харьковский национальный университет искусств имени И.П. Котляревского
|
8
|
156-157
|
181
|
55
|
191
|
427
|
Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств
|
9
|
162-163
|
185
|
59
|
191
|
435
|
10
|
168
|
201
|
51
|
191
Рейтинги, использовавшиеся при составлении консолидированного рейтинга вузов Украины:
"ТОП-200 Украина" — базовым принципом ранжирования университетов в рейтинге является обеспечение полной открытости, прозрачности и независимости ранжирование университетов. Для заключения рейтинга использовались открытые данные прямых измерений, выставленные на открытых веб-ресурса независимых национальных и международных организаций и учреждений.
Рейтинг "Scopus" — результаты рейтинга высших учебных заведений базируются на показателях базы данных Scopus, что является инструментом для отслеживания цитируемости научных статей, публикуемых учебным заведением или его работниками в научных изданиях. В рейтинговой таблице высшие учебные заведения Украины ранжированы по индексу Худшая — количественным показателем, основанный на количестве научных публикаций и количестве цитирований этих публикаций.
Рейтинг "Бал ВНО на контракт" — рейтинг высших учебных заведений по показателю среднего балла ВНО абитуриентов прошлого года, которые зачислены в вузы на обучение за средства физических и юридических лиц (контракт).