Распивали алкоголь, курили и пели: в Киеве девушки устроили гулянку на кладбище (видео)

Пирушку на кладбище устроили подростки в возрасте 13-15 лет.
В Святошинском районе Киева подростки устроили гулянку на кладбище. Они пели песни и распивали алкоголь прямо возле могил.
Видео с развлечениями одна из девушек опубликовала в Instagram.
На видео видно, как подростки развлекаются на кладбище: распивают алкоголь, курят и поют русскоязычные песни.
В полиции г. Киева установили лица девушек, которые развлекались на кладбище. Их возраст 13-15 лет. В полиции с подростками провели профилактические беседы. Ни их родителей правоохранители составили административные протоколы по части первой статьи 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, во Львове девушки праздновали 18-летие подруги на мемориале Героям Небесной Сотни.