В Киев с опозданием, но пришло метеорологическое лето

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в столице из-за +15,0°С в сторону ее повышения состоялся 25 мая, что знаменует начало метеорологического лета.

Так, метеорологическая весна, которая началась 6 февраля и длилась 108 дней, наконец-то закончилась. Она оказалась более чем на месяц продолжительнее климатической нормы.

Таковы данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что метеорологическое лето пришло в Киев на две недели позже многолетних показателей. Раньше всего за 141 год наблюдений оно началось в 1996 году – 22 апреля, а самое позднее всего - в 1990 и 2001 годах – 7 июня.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 года будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

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