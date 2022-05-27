Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киев с опозданием, но пришло метеорологическое лето

Дата публикации
Просмотры
296
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киев с опозданием, но пришло метеорологическое лето

Фото: facebook.com/groups/parknatalka

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в столице из-за +15,0°С в сторону ее повышения состоялся 25 мая, что знаменует начало метеорологического лета.

Так, метеорологическая весна, которая началась 6 февраля и длилась 108 дней, наконец-то закончилась. Она оказалась более чем на месяц продолжительнее климатической нормы.

Таковы данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что метеорологическое лето пришло в Киев на две недели позже многолетних показателей. Раньше всего за 141 год наблюдений оно началось в 1996 году – 22 апреля, а самое позднее всего - в 1990 и 2001 годах – 7 июня.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 года будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

Читайте также:

Пять миллионов тюльпанов на фоне руин: в каком состоянии сейчас находится "Добропарк"

Пять миллионов тюльпанов на фоне руин: в каком состоянии сейчас находится "Добропарк"
Следующая публикация