Никита из Ростова-на-Дону: стала известна личность оккупанта, сфотографировавшегося в Ирпене на Polaroid (фото)

Никита из Ростова-на-Дону: стала известна личность оккупанта, сфотографировавшегося в Ирпене на Polaroid (фото)

Российский оккупант, влезший в квартиру в Ирпене и сфотографировавшийся на Polaroid, родом из Ростова-на-Дону.

Его имя – Никита Третьяков, ему 26 лет.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

“Сегодня мы увидели новость, как оккупант ограбил квартиру в Ирпене и, убегая, оставил хозяевам фотографию своего, мягко говоря, не слишком приятного фейса, сделанного на их Polaroid. С помощью искусственного интеллекта нам удалось идентифицировать этого "любителя селфи". Нашли его страницу во ВКонтакте”, — рассказал Михаил Федоров.

По его словам, страница оккупанта – типичный пример российских захватчиков. Там у него фотографии с машинами и алкоголем, из армии, а также около полуразвалившихся русских домов.

"Сегодня каждый оккупант должен помнить, что мы всегда наблюдаем за ним, знаем каждый его шаг и фиксируем все данные. Поэтому уйти от ответственности за разрушенную жизнь украинцев не удастся. Наказание будет жестоким, но очень справедливым", — подчеркнул министр цифровой трансформации.

Напомним, что семьям погибших героев в Ирпене предоставили денежную помощь.

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