Никита из Ростова-на-Дону: стала известна личность оккупанта, сфотографировавшегося в Ирпене на Polaroid (фото)

Российский оккупант, влезший в квартиру в Ирпене и сфотографировавшийся на Polaroid, родом из Ростова-на-Дону.
Его имя – Никита Третьяков, ему 26 лет.
Об этом на своей странице в соцсети написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
“Сегодня мы увидели новость, как оккупант ограбил квартиру в Ирпене и, убегая, оставил хозяевам фотографию своего, мягко говоря, не слишком приятного фейса, сделанного на их Polaroid. С помощью искусственного интеллекта нам удалось идентифицировать этого "любителя селфи". Нашли его страницу во ВКонтакте”, — рассказал Михаил Федоров.
По его словам, страница оккупанта – типичный пример российских захватчиков. Там у него фотографии с машинами и алкоголем, из армии, а также около полуразвалившихся русских домов.
"Сегодня каждый оккупант должен помнить, что мы всегда наблюдаем за ним, знаем каждый его шаг и фиксируем все данные. Поэтому уйти от ответственности за разрушенную жизнь украинцев не удастся. Наказание будет жестоким, но очень справедливым", — подчеркнул министр цифровой трансформации.
Напомним, что семьям погибших героев в Ирпене предоставили денежную помощь.
Читайте также:
- Российские оккупанты на Донбассе провоцируют украинских бойцов на большой бой: для чего это нужно
- Российские оккупанты захватили деревню в Донецкой области – Генштаб
- В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации в непризнанном Приднестровье