"Выражение псевдоискусства": Совет Церквей выступил против нового мурала с "Джавелин" в Киеве

"Выражение псевдоискусства": Совет Церквей выступил против нового мурала с "Джавелин" в Киеве

Религиозным деятелям не понравился новый мурал, где изображена Богородица, держащая в руках переносной противотанковый ракетный комплекс FGM-148 "Джавелин".

В Соломенском районе Киева появился новый мурал "Святая Джавелина". Пока пользователи Сети восхищались рисунком, Совет Церквей высказался против и назвал его "выражением псевдоискусства, использующего религиозные чувства и символы как объект пародии".

Религиозные деятели обратились с таким заявлением к президенту Украины Владимиру Зеленскому и мэру Киева Виталию Кличко.

"Стены многоэтажек в столице являются не частной галереей, а публичным пространством, поэтому при создании новейших художественных продуктов на них просим соблюдать нормы украинского законодательства, которое обязывает с должным уважением относиться к религиозным убеждениям членов украинского общества", — призвал Совет Церквей.

В заявлении говорится, что мурал начали рисовать без должного общественного обсуждения. На нем изображена Богородица, держащая в руках переносной противотанковый ракетный комплекс FGM-148 "Джавелин".

"Мы, верующие люди Украины, выражаем категорическое неприятие и протест таким выражениям публичного псевдоискусства, которые используют религиозные чувства и символы как объект пародии", — отмечают украинские религиозные деятели.

Напомним, в Киеве на Оболони появился новый патриотический мурал с украинским флагом и военным. Мужчина словно сшивает разорванное сине-желтое знамя.

Святая Джавелина: новый мурал появился в Киеве

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