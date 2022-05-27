До Києва із запізненням, але завітало метеорологічне літо

Сталий перехід середньодобової температури повітря у столиці через +15,0°С в бік її підвищення відбувся 25 травня, що знаменує початок метеорологічного літа.

Отже метеорологічна весна, яка почалася 6 лютого і тривала 108 днів, нарешті закінчилась. Вона виявилась більше ніж на місяць тривалішою за кліматичну норму.

Такі дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Зазначається, що цьогорічне метеорологічне літо завітало до Києва на два тижні пізніше багаторічних показників. Найраніше за 141 рік спостережень воно розпочалось у 1996 році – 22 квітня, а найпізніше - у 1990 і 2001 роках – 7 червня.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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