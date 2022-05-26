Российский оккупант ограбил квартиру жительницы Ирпеня и сфотографировался на Polaroid, но фото забыл

Российский оккупант ограбил квартиру жительницы Ирпеня и сфотографировался на Polaroid. Однако военный преступник РФ забыл у женщины дома фотографию.
Об этом пишет "Украинская правда".
Российский оккупант залез в квартиру к женщине и украл ее личные вещи: более 10 золотых украшений. Само же жилье расположено в жилом комплексе "Грин Ярд" – в нем военные преступники РФ жили три недели.
Когда в дом вернулась женщина, под ковром она нашла фотографию оккупанта – ее он сделал на фотоаппарат Polaroid, снимки с которого проявляются не сразу, а впоследствии.
“Я нашла его фото 14 мая под ковром. Перед этим видела, что мой фотоаппарат Polaroid поврежден и я даже его не включала – думала, что могли что-то в него положить. А когда увидела фото, то поняла, что солдат подумал, что он не работает, потому что фото сначала черное. Ему нужно время проявиться”, – рассказала женщина.
Напомним, что в Киеве появились 3D-туры с разрушенными и поврежденными в результате войны зданиями.
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