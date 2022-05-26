В Минобороны сообщили, что угроза наступления на Киев со стороны оккупантов будет всегда

В Минобороны сообщили, что угроза наступления на Киев со стороны оккупантов будет всегда

Угроза наступления на Киев со стороны российских оккупантов будет всегда. Захватить столицу – это самый быстрый путь захватить всю Украину.

Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

“Мы должны отдавать себе отчет, что угроза Киеву будет всегда. Потому что уничтожить Киев и уничтожить украинские власти – это самый быстрый путь завоевать Украину. Мы просто должны жить с мыслью, что это будет теперь всегда, эта угроза", — подчеркнула Анна Маляр.

Также читайте Новые рельсы из "Азовстали": самый длинный трамвайный маршрут Украины из Киева в пригород возобновил работу

Со своей стороны, замначальника Генштаба ВСУ Алексей Громов подчеркнул, что группировки оккупантов на Черниговском направлении перемещаются.

“В настоящее время наблюдаются некоторые перемещения подразделений. Со стороны разведки признаков создания ударной группировки противника не выявлено”, — добавил Алексей Громов.

Напомним, что в селе Мощун, которое россияне уничтожили почти полностью, до сих пор ждут комиссию, а пока чинят остатки домов.

Читайте также: