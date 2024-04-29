В Киев с необъявленным визитом прибыл генсек НАТО Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг приехал в Украину и встретился с Владимиром Зеленским.

В Киев 29 апреля с необъявленным визитом прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это уже третий визит Столтенберга в Украину во время полномасштабной войны.

Об этом пишет "Суспільне".

Зеленский и Столтенберг обсудили инициативу по созданию специального фонда финансовой поддержки украинской обороны в размере 100 миллиардов евро сроком на пять лет.

"У союзников действительно есть возможность претворить в жизнь такую инициативу. Для нас очень важны детали. Важно, чтобы это было не за счет двусторонних объемов, отмеченных нашими соглашениями по гарантиям безопасности", — сказал президент Украины.

Чиновники также обсудили ситуацию на фронте, подготовку и проведение саммита НАТО в Вашингтоне, поддержку украинских воинов и российское контрнаступление.

Владимир Зеленский подчеркнул, что, очевидно, Украина будет в НАТО, поскольку "уже невозможно представить безопасность Европы и евроатлантического сообщества без действенного участия Украины и обеспечения такой безопасности".

"Именно Украину, наших людей, наш потенциал Россия стремится сделать своим плацдармом для дальнейшей дестабилизации европейского и евроатлантического пространства. И поэтому именно здесь, в защите Украины, ответ на вопрос о надежной и долговременной общей безопасности", — заявил президент.

Напомним, главу МИД Германии Анналену Бербок заметили во время секретной встречи с генсеком НАТО.

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