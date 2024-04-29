​​До Києва з неоголошеним візитом прибув генсек НАТО Єнс Столтенберг

До Києва 29 квітня з неоголошеним візитом прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Це вже третій візит Столтенберга до України за час повномасштабної війни.

Про це пише "Суспільне".

Зеленський та Столтенберг обговорили ініціативу, щодо створення спеціального фонду фінансової підтримки української оборони обсягом 100 мільярдів євро терміном на пʼять років.

"У союзників дійсно є можливість втілити у життя таку ініціативу. Для нас дуже важливі деталі. Важливо, щоб це було не за рахунок двосторонніх обсягів, які відзначені нашими угодами щодо гарантій безпеки", — сказав президент України.

Посадовці також обговорили ситуацію на фронті, підготовку й проведення саміту НАТО у Вашингтоні, підтримку українських воїнів та російський контрнаступ.

Володимир Зеленський наголосив, що, очевидно Україна буде в НАТО, бо "вже неможливо уявити безпеку Європи та євроатлантичної спільноти без дієвої участі України та гарантуванні такої безпеки".

"Саме Україну, наших людей, наш потенціал Росія прагне зробити своїм плацдармом для подальшої дестабілізації європейського та євроатлантичного простору. І тому саме тут у захисті України відповідь на питання про надійну й довготривалу спільну безпеку", - заявив президент.

Нагадаємо, очільницю МЗС Німеччини Анналену Бербок помітили під час секретної зустрічі з генсеком НАТО.

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