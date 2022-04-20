В Ирпене обезврежена 250-килограммовая авиабомба: мэр города обнародовал видео

К счастью, без жертв и разрушений.

В Ирпене обезврежена мощная 250-килограммовая авиационная бомба.

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин в Telegram.

"Авиабомба обезврежена. К счастью, без жертв и разрушений. Парни сработали очень профессионально! Спасибо нашим саперам! Надеюсь, больше не будет таких находок, но надо оставаться крайне осторожными", — отметил Маркушин.

Отметим, при обезвреживании авиабомбы громкий взрыв слышали даже жители правого берега Киева.

Напомним, разминирование всей деоккупированной территории Киевской области может занять около года.

Отметим, Украина превратилась в одну из самых заминированных стран мира: враг минирует даже одежду и игрушки.

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