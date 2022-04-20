В Ирпене обнаружена мощная авиационная бомба, которую невозможно вывезти

Бомбу обнаружили в районе военного госпиталя.

Около 16 часов саперы будут обезвреживать авиабомбу.

Об этом сообщил городской голова города Александр Маркушин в Facebook.

”В Ирпене, в районе военного госпиталя, обнаружена мощная авиационная бомба. Увезти ее невозможно. Около 16 часов саперы будут ее обезвреживать. Прошу всех, кто сейчас в микрорайоне СМУ, немедленно перейти в центральную часть города! Сейчас по микрорайону будет проезжать автомобиль Мунварты с громкоговорителем. Прошу не игнорировать этот призыв. Авиабомба очень мощная! Передайте информацию родным и близким из Ирпеня”, — сказал он.

В КГГА уточняют, что жители правого берега Киева могут услышать громкий взрыв, спровоцированный обезвреживанием авиабомбы в Ирпене.

Напомним, разминирование всей деоккупированной территории Киевской области может занять около года. Основные мероприятия по населенным пунктам и дорогам Киевская ОВА планирует закончить до конца мая. "По остальной территории срок большой — возможно, до года. Потому что это 743 тысячи км, где предполагается возможность опасных объектов. На данный момент мы разминировали около 1200 га", — сообщил глава Киевской ОВ Александр Павлюк.

Отметим, Украина превратилась в одну из самых замененных стран мира : враг минует даже одежду и игрушки.

Читайте также: